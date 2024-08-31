Великолукский район презентовали на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове

17:27, 31 августа 2024, ПАИ

Презентация Великолукского района прошла на главной сцене в Финском парке Пскова на выставке «Россия начинается здесь», приуроченной к 80-летию образования Псковской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина



Фото: Телеграм-канал Алексея Кузьмина











«Огромные слова благодарности организаторам за прекрасную возможность познакомить жителей Псковской области с нашим древним историческим краем. Спасибо артистам района, коллективам, солистам за то, что приняли участие в таком интересном масштабном мероприятии», – подчеркнул глава муниципалитета.

Добавим, что сегодня последний день выставки «Россия начинается здесь», которая проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодёжи.

Все новости с мероприятий в честь этой даты можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Ранее сообщалось, что на выставке установили мировой рекорд по количеству приготовленной солянки.