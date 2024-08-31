Борис Елкин поблагодарил сотрудников областного суда за труд и преданность делу

17:58, 31 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил коллектив Псковского областного суда и его председателя Олега Лазарева с юбилеем. Обращение глава города опубликовал в своём телеграм-канале.

«Уважаемые судьи, помощники, секретари судебных заседаний и все работники суда! Благодаря вашему профессионализму Псковский областной суд является надёжным гарантом правосудия и защитником интересов граждан», – отметил Борис Елкин.

Он также поблагодарил коллектив суда за труд, преданность делу и стремление к совершенствованию. Кроме того, Борис Елкин пожелал им новых достижений, профессионального роста и крепкого здоровья.

Ранее коллектив суда с 80-летием со дня образования ведомства поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.