Росгвардейцы приняли участие в акции «Собери рюкзак добра»
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Акция организована Общественной организаций инвалидов Пскова. Росгвардейцы подарили школьникам и подопечным организации наборы детского творчества, канцелярию, тетради и другие вещи.
Ранее сообщалось, что псковские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться».
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