Росгвардейцы приняли участие в акции «Собери рюкзак добра»

19:22, 31 августа 2024, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области поддержали акцию «Собери рюкзак добра». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Акция организована Общественной организаций инвалидов Пскова. Росгвардейцы подарили школьникам и подопечным организации наборы детского творчества, канцелярию, тетради и другие вещи.

Ранее сообщалось, что псковские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Помоги пойти учиться».