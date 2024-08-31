Пользу в вызывающих болезнь Альцгеймера белках нашли учёные
Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлора выяснили, что вызывающие болезнь Альцгеймера тау-белки могут приносить пользу, пишет «Газета.ру».
Тау-белки смягчают повреждение нейронов, а также способствуют здоровому старению. Однако белки способны приносить пользу только при определённой концентрации, а их избыток может нанести вред организму, отметили учёные.
Открытие тау-белков может лечь в основу замедления нейродегенеративных состояний.
Ранее учёные создали первый в мире антивозрастной корм для кошек.
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