Пользу в вызывающих болезнь Альцгеймера белках нашли учёные

21:22, 31 августа 2024, ПАИ

Американские учёные из Медицинского колледжа Бейлора выяснили, что вызывающие болезнь Альцгеймера тау-белки могут приносить пользу, пишет «Газета.ру».

Тау-белки смягчают повреждение нейронов, а также способствуют здоровому старению. Однако белки способны приносить пользу только при определённой концентрации, а их избыток может нанести вред организму, отметили учёные.

Открытие тау-белков может лечь в основу замедления нейродегенеративных состояний.

Ранее учёные создали первый в мире антивозрастной корм для кошек.