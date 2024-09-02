Предотвращающее ожирение печени растение нашли учёные

13:05, 02 сентября 2024, ПАИ

Канадские учёные из Университета Лаваля выяснили, что ягода каму-каму предотвращает ожирение печени, пишет «Газета.ру».

Каму-каму – вечнозелёное маленькое растение, ягоды которого богаты витамином С и полифенолом – полезными химическими соединениями, являющимися пищевой добавкой.

Учёные выяснили, что у людей, принимавших экстракт ягоды каму-каму, уровень жироподобных молекул в печени снизился на 7,43%. Усилить жироснижающий эффект помогает сочетание каму-каму с клюквой, считают учёные, но соответствующие эксперименты ещё предстоит провести.

Ранее учёные нашли пользу в вызывающих болезнь Альцгеймера белках.