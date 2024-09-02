Псковская область бьёт рекорды по туристическому потоку

13:50, 02 сентября 2024, ПАИ

За первые полгода 2024 года Псковскую область посетило 260 тысяч туристов. Эта цифра составляет более, чем половину от общего турпотока за весь 2023 год – тогда цифра составила 504 тысячи человек. Об этом сообщается в официальном паблике региона в соцсети «ВКонтакте».

Количество турпоездок в Псковскую область, по данным единой межведомственной информационно-статистической системы, за аналогичный период выросло на 131%.

За первые полгода 2023 года в область туристы совершили 372 856 поездок, а за первые полгода – 861 041 поездку.

Ранее сообщалось, что на 14% вырос поток туристов в Псковскую область.