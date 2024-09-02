Псковская область бьёт рекорды по туристическому потоку
За первые полгода 2024 года Псковскую область посетило 260 тысяч туристов. Эта цифра составляет более, чем половину от общего турпотока за весь 2023 год – тогда цифра составила 504 тысячи человек. Об этом сообщается в официальном паблике региона в соцсети «ВКонтакте».
Количество турпоездок в Псковскую область, по данным единой межведомственной информационно-статистической системы, за аналогичный период выросло на 131%.
За первые полгода 2023 года в область туристы совершили 372 856 поездок, а за первые полгода – 861 041 поездку.
Ранее сообщалось, что на 14% вырос поток туристов в Псковскую область.
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