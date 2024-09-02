О назначении огромных керамических сосудов с раскопа на набережной Пскова рассказали археологи

15:23, 02 сентября 2024, ПАИ

О назначении огромных керамических сосудов с раскопа на Красноармейской набережной Пскова рассказали археологи. Сообщение о найденных ёмкостях появилось накануне, и в комментариях к посту в телеграм-канале «Псковская археология» горожане даже предположили, что это старинные кадки для цветов.

Первоначальная версия применения горшков – противопожарная безопасность, уточнили специалисты. «Поскольку горшки нашли закопаными рядом с печами и горном, и внутри обнаружено довольно много золы, то, скорее всего, они служили ёмкостью для сброса горячей золы и углей», – предположили археологи.

Ранее сообщалось, что несколько интересных находок обнаружили археологи в раскопе на Красноармейской набережной в Пскове, в частности, гребень из бивня моржа и старинную запонку.