Сотрудники МЧС поздравили псковских кадетов с началом нового учебного года

18:21, 02 сентября 2024, ПАИ

Специалисты псковского ведомства МЧС России приняли участие в обеспечении безопасности праздничных мероприятий в образовательных учреждениях области. Кроме того, на торжественной линейке в гимназии № 2 в качестве приглашённых гостей заместитель начальника главного управления Владимир Якунин поздравил всех учащихся с началом нового учебного года, сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Наставники кадетов пожарно-спасательных классов пожелали своим подопечным новых достижений и побед.

Напомним, в минувшем году на базе гимназии министром МЧС России Александром Куренковым были открыты два кадетских класса пожарно-спасательной направленности, в этом году обучение будет осуществляться сразу в четырёх классах.

Помимо обучения по общеобразовательной программе, кадеты специализированных классов получают дополнительные знания и навыки в области спасательного дела, которые в дальнейшем помогут им при поступлении в профильные учебные заведения.