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Общество

Более 16 тысяч тонн животноводческой продукции отправлено на экспорт ​с территории Псковской области с начала года

Более 16,3 тысячи тонн животноводческой продукции отправлено на экспорт ​с территории Псковской области за восемь месяцев 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животноводческая продукция. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На экспорт псковские предприятия-производители отправили 553 партии замороженного мяса и мясосырья: порядка 15,4 тысячи тонн продукции предназначено для поставок во Вьетнам, Китай, Гонконг и Сербию, 113 партий охлаждённой и мороженой рыбы и рыбопродукции в количестве 166,3 тонны – в Эстонию и Литву, 48 партий рыбных консервов в количестве 746,6 тонны – в Азербайджан и Грузию, три партии рыбьего жира весом 55,2 тонны – в Чили.

Отметим, что за аналогичный период 2023 года экспортировано 511 партий подконтрольных товаров. Их общий вес оценивается почти в 10,3 тысячи тонн. Согласно статистике, объём экспорта увеличился почти на 59 %.

Ранее сообщалось, что ввоз 1 089 партий срезанных цветов на территорию Санкт-Петербурга и Псковской области проконтролировали таможенные инспекторы в августе. Общий объём продукции составил 41,7 миллиона штук, происхождение цветов – из 23 стран мира.

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