Стали известны подробности ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист

10:12, 04 сентября 2024, ПАИ

Подробности ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 3 сентября на Октябрьском проспекте 60-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter совершил разворот в нарушение знака движения «Прямо и направо», в результате чего машина столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 28-летнего мужчины.

Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение с ушибами и переломом. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, уточнили в пресс-службе.

Видео с места ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист, смотрите здесь.