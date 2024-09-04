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Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист

Подробности ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительной информации, 3 сентября на Октябрьском проспекте 60-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter совершил разворот в нарушение знака движения «Прямо и направо», в результате чего машина столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 28-летнего мужчины.

Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение с ушибами и переломом. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, уточнили в пресс-службе.

Видео с места ДТП в Пскове, в котором пострадал мотоциклист, смотрите здесь.

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