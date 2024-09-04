О безопасности на дорогах, работе Госавтоинспекции и камерах фиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- за семь месяцев этого года в Псковской области было зафиксировано 358 ДТП, в которых погибло 46 человек и было ранено 485;
- в Пскове с января по июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП выросло на 20%. Всего произошло 126 дорожных происшествий, в которых был ранен 151 человек и погибли двое: велосипедист и пешеход;
- в 13 из 26 муниципалитетов Псковской области в этом году складывается негативная ситуация с аварийностью на дорогах;
- в Пскове зарегистрировано 115 тысяч транспортных средств: в среднем по одному автомобилю на каждого взрослого жителя города;
- в Псковской области работают 126 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. 45 из них расположены в Пскове. В этом году с их помощью было выявлено уже 500 тысяч правонарушений;
- с 1 сентября изменились правила размещения комплексов фотовидеофиксации. Из-за этого пришлось временно отключить шесть комплексов в Пскове: там, где есть проблемы с разметкой, знаками и состоянием дорожного полотна;
- места размещения комплексов фотовидеофиксации регулярно меняются. Так, скоро они начнут работу в Пскове на улице Фабрициуса, 7, Ижорского Батальона, 15, 128-й Стрелковой Дивизии, 6, на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной. На прежних местах их дислокации установят муляжи;
- областное УГИБДД считает нужным совершенствовать дорожно-уличную сеть города. Для этого рекомендуется развивать дублёры Рижского проспекта, который превратился в «бутылочное горлышко»: Гаражный проезд, улицы Коммунальную и Михаила Егорова. Также предлагается сделать в перспективе четырёхполосным Рижское шоссе хотя бы до Моглино;
- в этом году в Пскове было зафиксировано 14 ДТП с велосипедами и самокатами. В них были ранены 14 и погиб один человек;
- каждую пятницу сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия в отношении владельцев СИМ, с начала года к административной ответственности были привлечены 179 велосипедистов и 51 электросамокатчик;
- также за семь месяцев этого года к административной ответственности были привлечены 109 пешеходов: в основном за переход дороги в неположенном месте;
- круговое движение на перекрёстках обеспечивает наибольшую пропускную способность дорожной сети, так что там, где это возможно, его продолжат внедрять. В частности, в Пскове круговой перекрёсток может появиться на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург;
- изменения в режиме работы светофора на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове необходимы для обеспечения безопасности пешеходов;
- 19 пьяных водителей задержали в Псковской области за прошедшие выходные;
- в Псковской области действует ряд мер для безопасности школьников на дорогах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 сентября 2024
Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» пройдёт в Пушкинских Горах в сентябре
04 сентября 2024
Более половины обратившихся в кадровые центры Псковской области выпускников нашли работу
04 сентября 2024
О безопасности на дорогах, работе Госавтоинспекции и камерах фиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное
04 сентября 2024
Завершающий этап акции «Безопасность детства в летний период» пройдёт в Детском парке Пскова 6 сентября