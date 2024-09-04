О безопасности на дорогах, работе Госавтоинспекции и камерах фиксации поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:19, 04 сентября 2024, ПАИ

Врио начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Владимир Папорт стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: