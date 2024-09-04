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Общество

Более 1,3 млрд рублей привлечено на развитие Плюсского муниципального округа за последние пять лет

Развитие Плюсского муниципального округа обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Плюсского района Натальей Ивановой и председателем районного Собрания депутатов Оксаной Лазаревой. Рабочая встреча состоялась в правительстве региона сегодня, 4 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Развитие Плюсского муниципального округа обсудили в правительстве Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в инфраструктуру привлечено более 1 миллиарда 350 миллионов рублей за последние пять лет. Особо видны изменения в части развития объектов социально значимой инфраструктуры. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано несколько проектов на 340 миллионов рублей, направленных на цели строительства и модернизации соцучреждений и инженерной инфраструктуры округа.

Наталья Иванова выразила благодарность главе региона за личную включённость в проблемы муниципалитета, за поддержку в решении насущных вопросов.

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