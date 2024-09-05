Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии

09:59, 05 сентября 2024, ПАИ

Видео с места ДТП в Псковском районе, где после опрокидывания автомобиля водителя госпитализировали в критическом состоянии, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло в деревне Хотицы. Водитель SsangYong Actyon вылетел из автомобиля при опрокидывании машины в кювет. Медики госпитализировали водителя в медучреждение в критическом состоянии.