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Общество

Более тысячи случаев заболевания ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за последнюю неделю лета

1 351 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Псковской области за последнюю неделю лета, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.

Елена Припутенко. Фото: ПАИ

«Однако заболеваемость на сегодняшний день в Псковской области находится на неэпидемиологическом уровне. Эпидпороги во всех возрастных группах по совокупному населению не превышены», – отметила эксперт.

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 57,7% от общего количества заболевших в регионе. Традиционно в Пскове выявлено 594 случая заболевания за 35-й неделе (показатель составил 33,4% на 10 000 населения Пскова), уточнила она.

«В Пскове заболеваемость снизилась на 8,5%. Также снижены пороги госпитализации на 18% – госпитализировано всего 13 человек, а на 34-й неделе число госпитализируемых составляло 31 человек», – рассказала Елена Припутенко.

Помимо этого, ожидается подъём заболеваемости ОРВИ в сентябре. Это связано с тем, что дети вернулись с каникул в школу, а взрослые вернулись из отпусков в трудовые коллективы, заключила она.

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