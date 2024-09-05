Туман ожидается местами в Псковской области утром 6 сентября
В Псковской области утром 6 сентября местами ожидается туман с видимостью до 500 метров, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Утром 6 сентября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
Напомним, при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между машинами. Также необходимо снижать скорость плавно.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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