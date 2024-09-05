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Общество

Региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь» пройдёт в Печорах

Региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь» развернётся в Печорах на базе центра «Истоки» с 20 по 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

Региональный форум добровольцев «Волонтёрство через всю жизнь» на три дня развернётся в Печорах. Фото: организаторы

«Одно из главных событий этого года в сфере добровольчества Псковской области! За три дня участники смогут отдохнуть, обменяться волонтёрским опытом и стать огромной семьей. Также в рамках форума пройдут лекции от приглашенных спикеров», – отметили организаторы.

Стать участниками форума смогут волонтёры Псковской области от 16 до 35 лет. Только сто счастливчиков попадут на форум по итогам конкурсного отбора.

Ссылка на регистрацию здесь.

Как проходило мероприятия в прошлом году – читайте по ссылке.

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