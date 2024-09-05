Депутат Олег Савельев впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Олег Савельев впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента. Рейтинг по итогам августа 2024 года составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Олег Савельев занял в медиарейтинге 13-е место с медиаиндексом 73. В сюжетах СМИ сообщалось, что народный избранник будет исполнять полномочия директора Жижицкой средней школы Куньинского района.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Депутат Олег Савельев впервые вошёл в топ-15 медиарейтинга регионального парламента
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