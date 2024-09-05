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Общество

Мастер-класс камерного хора «Кант» пройдёт в Пскове в сентябре

Мастер-класс лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках нацпроекта «Культура» в номинации «Культура – это мы!», заслуженного коллектива народного творчества – камерного хора «Кант» под руководством Юлии Штонды пройдёт 29 сентября. Об этом сообщается в группе «Камерный хор «Кант» в соцсети «ВКонтакте».

Мастер-класс ​заслуженного коллектива народного творчества – камерного хора «Кант» пройдёт в Пскове в сентябре. Фото: организаторы

Темой мастер-класса станут основные принципы репетиционной работы в любительском академическом хоровом коллективе.

«Слушатели познакомятся с организацией репетиционного процесса любительского хорового коллектива. Дирижёр Юлия Штонда представит работу хормейстера на примере вокально-хоровых упражнений, продемонстрирует работу над новым хоровым сочинением, а также расскажет об организации концертной и конкурсной деятельности хора. Каждый слушатель сможет изнутри познать процесс хорового искусства и извлечь для себя что-то новое», – рассказали организаторы.

Мероприятие начнётся в 11:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Приглашаются все желающие.

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