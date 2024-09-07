21,2% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00
Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 15:00 7 сентября составила 21,2% (проголосовало 13 931 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
На избирательных участках уже проголосовало 16,14% (10 608 человек), а с помощью ДЭГ – 3 323 человека (73%).
Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.
Всего на территории региона проходит 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.
Добавим, что также жители Псковской области могут проверить своё здоровье на избирательных участках.
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