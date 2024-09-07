21,2% составила в Псковской области явка на муниципальные выборы к 15:00

15:28, 07 сентября 2024, ПАИ

Общая явка на муниципальные выборы в Псковской области с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 15:00 7 сентября составила 21,2% (проголосовало 13 931 человек), сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На избирательных участках уже проголосовало 16,14% (10 608 человек), а с помощью ДЭГ – 3 323 человека (73%).

Напомним, что сегодня проходит второй день голосования на муниципальных выборах в Псковской области.