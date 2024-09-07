Дни Псковской области проходят в Мариинском театре
Дни Псковской области проходят в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 7–8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
Открытием праздника стал показ симфонической сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева и детской вокальной сюиты «Вредные советы» Сергея Сироткина.
На сцене театра выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова, а также студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
«Выступление Губернаторского симфонического оркестра в Мариинском театре, определённо, покорило и взрослых, и самых главных маленьких зрителей – детей! В зале ещё долго не смолкали восторженные аплодисменты», – отметили в пресс-службе.
Напомним, что в рамках Дней Псковской области всего будет представлено три концерта.
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