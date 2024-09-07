Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Дни Псковской области проходят в Мариинском театре

Дни Псковской области проходят в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 7–8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Открытием праздника стал показ симфонической сказки «Петя и волк» Сергея Прокофьева и детской вокальной сюиты «Вредные советы» Сергея Сироткина.

На сцене театра выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением Алексея Репникова, а также студенты и выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

«Выступление Губернаторского симфонического оркестра в Мариинском театре, определённо, покорило и взрослых, и самых главных маленьких зрителей – детей! В зале ещё долго не смолкали восторженные аплодисменты», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в рамках Дней Псковской области всего будет представлено три концерта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 сентября 2024

Изборский музей принял участие в фестивале художественных музеев России «Золотой Ярославль»
07 сентября 2024

Дни Псковской области проходят в Мариинском театре
07 сентября 2024

Десятки классических автомобилей и мотоциклов могут увидеть псковичи на выставке
06 сентября 2024

XVII Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» пройдёт в Пскове
06 сентября 2024

Выставка шедевров из коллекции Музея архитектуры Щусева открылась во Дворе Постникова
06 сентября 2024

Псковские сето знакомят петербуржцев с уникальной культурой малочисленного народа
06 сентября 2024

Уже завтра в Псковской области стартует «Михайловский бастион»
06 сентября 2024

Выставку «Весёлый Пушкин» из «Михайловского» представят в Вологде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...