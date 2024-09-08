В Стругокрасненском проводят проверку по сообщению о гибели троих человек при пожаре

15:17, 08 сентября 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели троих человек при пожаре проводится в Стругокрасненском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет обнаружили при пожаре в доме, который находится в деревне Ксти Стругокрасненского района.

Известно, что все погибшие – жители Санкт-Петербурга, которые приехали на дачу для отдыха. По информации следствия, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.