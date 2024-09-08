В Стругокрасненском проводят проверку по сообщению о гибели троих человек при пожаре
Проверка по сообщению о гибели троих человек при пожаре проводится в Стругокрасненском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет обнаружили при пожаре в доме, который находится в деревне Ксти Стругокрасненского района.
Известно, что все погибшие – жители Санкт-Петербурга, которые приехали на дачу для отдыха. По информации следствия, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.
В Стругокрасненском проводят проверку по сообщению о гибели троих человек при пожаре
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