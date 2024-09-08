Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Стругокрасненском проводят проверку по сообщению о гибели троих человек при пожаре

Проверка по сообщению о гибели троих человек при пожаре проводится в Стругокрасненском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тела 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет обнаружили при пожаре в доме, который находится в деревне Ксти Стругокрасненского района.

Известно, что все погибшие – жители Санкт-Петербурга, которые приехали на дачу для отдыха. По информации следствия, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в пресс-службе СУ СК.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 сентября 2024

В Стругокрасненском проводят проверку по сообщению о гибели троих человек при пожаре
08 сентября 2024

Мужчину и женщины госпитализировали после ДТП в Красногородске
08 сентября 2024

Пьяный водитель протаранил автомобиль в Порховском районе
08 сентября 2024

Два гаража с автомобилями сгорели в Красногородске
08 сентября 2024

Три человека погибли из-за пожара в Стругокрасненском районе
07 сентября 2024

Пьяный водитель сбил велосипедиста в Пскове и скрылся с места происшествия, но был пойман
07 сентября 2024

Девушка погибла при пожаре в Стругокрасненском округе
07 сентября 2024

Девушка госпитализирована в результате наезда микроавтобуса в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...