Александр Козловский: Мы должны оправдать надежды избирателей

09:39, 09 сентября 2024, ПАИ

Партия «Единая Россия» на муниципальных выборах в Псковской области провела большую работу, заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский во время подведения итогов выборной кампании сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Единая Россия» провела хорошую кампанию. Встречались с избирателями, работали в соцсетях, раздавался агитматериал. При встречах с избирателями мы чувствовали их поддержку, поэтому была уверенность в результате. Несмотря на то что результат предварительный, мы можем говорить, что партия победила», – отметил Александр Козловский.

Также он поздравил Ивана Мешкова с победой на выборах в Гдовском районе. «Мы провели серьёзную кампанию, провели большую работу, было много встреч, и это дало результаты. Мы должны оправдать надежды избирателей и оказать им поддержку», – заключил Александр Козловский.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.