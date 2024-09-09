Семь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за трое суток

10:49, 09 сентября 2024, ПАИ

Семь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за трое суток, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

7 сентября в 12:43 в Острове на улице Освобождения пожарные не допустили распространение огня на соседние строения, спасён автомобиль и две постройки. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В Стругокрасненском МО в деревне Ксти в жилом доме произошло возгорание. При ликвидации обнаружены погибшими две женщины и мужчина. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В Красногородске на улице Советской горели гаражи. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в автомобиле. Пожарными спасен жилой дом.

8 сентября в 2:29 в Гдовском районе в деревне Кунесть при ликвидации пожара в жилом доме пострадал мужчина. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в доме. Удалось спасти хозпостройку.

В 14:52 в Палкинском районе в деревне Ботвино при перевозке сгорело шесть рулонов сена, огнем поврежден тракторный прицеп.

Предположительная причина возгорания – неисправность выхлопной системы трактора.

В 19:17 в Усвятах на улице Заозерной в результате пожара в бане огнем повреждена стена и потолок. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

9 сентября в 00:16 в Дедовичском районе в деревне Пожеревицы на улице 2-й Советской в результате пожара сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.