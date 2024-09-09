Игорь Сопов: Выборы в Псковской области прошли открыто, честно и конкурентно

11:06, 09 сентября 2024, ПАИ

Выборы в Псковской области прошли открыто, честно и конкурентно, заявил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Самый важный момент – выборы прошли без нарушений, легитимно, как обычно их проводит избирательная система Псковской области», – сказал Игорь Сопов.

Из 11 политических партий, которые принимали участие в голосовании, шесть получили мандаты. Что говорит об открытости выборов, конкурентности и плюрализме, уточнил председатель региональной избирательной комиссии.

Он также подчеркнул, что не было зафиксировано ни одной жалобы, которые могли бы повлиять на итоги муниципальных выборов в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.