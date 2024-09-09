Армен Мнацаканян – об итогах муниципальных выборов: Партия «Единая Россия» своё дело сделала

11:38, 09 сентября 2024, ПАИ

Итоги муниципальных выборов в Псковской области прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя регионального парламента Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Я итоги выборов в целом оцениваю положительно, потому что наши кандидаты все победили. Конечно, борьба была жёсткая, так как все были заинтересованы, и наш кандидат в том числе, если говорим про Гдовский район, и партия «Яблоко». Но в итоге выборы показали, что партия «Единая Россия» своё дело сделала. Конечно, изначально у нас были серьёзные недопонимания, когда мы выбирали кандидата и предлагали из числа тех, кто живёт в Гдовском районе. Но мы не дождались этого момента, поэтому наш кандидат Иван Мешков пошёл, можно сказать, на сумасшедшую атаку и в итоге победил», – отметил Армен Мнацаканян.

В Гдовском районе кандидатом Иваном Мешковым была проделана большая работа, заметил он. «Ему предстоит очень много сделать и настроить: и администрацию, и систему управления в районе, особенно с главами волостей. Теперь можно сделать соответствующие выводы, что шарахаться главам районов то влево, то вправо нельзя. Надо или работать в команде, или, можно сказать, освободить поляну, чтобы пришли работать другие люди. Я считаю, что Иван Мешков свою работу сделал достойно и без нервотрёпки. Одно дело, когда кандидаты от «Яблока» с ума сходили, искали разные поводы и подключали всевозможные ресурсы, чуть ли не из-за границы, а другое дело – Мешков, который делал всё спокойно», – обратил внимание Армен Мнацаканян.

Теперь все кандидаты «Единой России», победившие на муниципальных выборах, должны показать, что они достойно выполняют свою работу, должны говорить об этом вслух и не стесняться этого, подчеркнул он.

«А то, что у нас есть люди, которые всегда ищут, где не так, – это их проблемы. Однопартийцам я желаю двигаться вперёд, не стесняться, если их будут ругать по делу, и самое главное – доказать, что они могут делать. А многие это правда могут!» – заключил Армен Мнацаканян.