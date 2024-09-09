Великолукские хоккеисты выиграли первый турнир в сезоне

12:01, 09 сентября 2024, ПАИ

Хоккеисты великолукской спортшколы «Экспресс» 2012-2013 годов рождения стали победителями международного турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Могилёвской области Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Великолукская команда Dark Shark под руководством Ильи Францева оказалась сильнее хоккеистов из Минска, Гомеля, Могилёва, Калининграда и Смоленска.

Напомним, перед началом сезона «Экспресс» провёл сборы, завершившиеся двумя товарищескими играми против псковского «Торнадо». В обоих матчах сильнее оказались великолучане.

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