Великолукские хоккеисты выиграли первый турнир в сезоне
Хоккеисты великолукской спортшколы «Экспресс» 2012-2013 годов рождения стали победителями международного турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Могилёвской области Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».
Великолукская команда Dark Shark под руководством Ильи Францева оказалась сильнее хоккеистов из Минска, Гомеля, Могилёва, Калининграда и Смоленска.
Напомним, перед началом сезона «Экспресс» провёл сборы, завершившиеся двумя товарищескими играми против псковского «Торнадо». В обоих матчах сильнее оказались великолучане.
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