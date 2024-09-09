Трёх пострадавших в ДТП в Великолукском районе госпитализировали в больницу

14:21, 09 сентября 2024, ПАИ

Трёх пострадавших в ДТП в Великолукском районе госпитализировали в медучреждение, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, на 663-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.