Трёх пострадавших в ДТП в Великолукском районе госпитализировали в больницу
Трёх пострадавших в ДТП в Великолукском районе госпитализировали в медучреждение, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Напомним, на 663-м километре трассы Шимск – Невель в Великолукском районе водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.
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