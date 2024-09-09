Режиссёр Алексей Свиридов – о киноуроке в Пскове: Очень важно, что сегодня может воспринять сердце молодого человека

15:40, 09 сентября 2024, ПАИ

Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи встречается с молодыми псковичами сегодня, 9 сентября. Идёт обсуждение фильма «16 строк», посвящённого герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову, передаёт корреспондент ПАИ.

«Этот фильм про офицера, героя, который погиб, отдав свою жизнь за Родину. Сегодня эта тема важна для молодёжи, чтобы поговорить про общечеловеческие ценности, семейные ценности, в том числе, про то, что такое геройство, что такое воспитание, о том, что героями становятся. Конечно, сердце героя дано от рождения, но им нужно стать. Это не силы, которые передаются с помощью волшебной пилюли, это путь становления. Ему приходилось уже с юности делать серьёзный и взрослый выбор: защищать, заступаться, иногда проигрывать, но не бояться, не сдаваться и идти вперёд», – отметил режиссёр Алексей Свиридов.

По его словам, молодёжи важно опираться на серьёзные фундаментальные ценности и делать правильный выбор, понимать, что такое Родина, Отечество, семья и быть ответственным за ближних. «С помощью этого фильма мы сегодня поговорим с ребятами, что их волнует, что у них откликнется. Очень важно, что сегодня может воспринять сердце молодого человека», – заключил он.

О своих впечатлениях от фильма также рассказала ученица 11-го класса псковской гимназии № 29 Анастасия Самойлова. «Фильм получился очень трогательным и я действительно им прониклась. Он заставляет задуматься о том, в какое время мы сейчас живём и порой не думаем о том, как ребятам приходится на передовой, как они жертвуют своей жизнью для того, чтобы защитить нашу Родину», – отметила она.

Школьница также добавила, что такие фильмы очень важно показывать молодёжи и напоминать о подвиге наших героев.