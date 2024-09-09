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Режиссёр Алексей Свиридов – о киноуроке в Пскове: Очень важно, что сегодня может воспринять сердце молодого человека

Режиссёр Алексей Свиридов в Доме молодёжи встречается с молодыми псковичами сегодня, 9 сентября. Идёт обсуждение фильма «16 строк», посвящённого герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ / Валерия Лагуткина

«Этот фильм про офицера, героя, который погиб, отдав свою жизнь за Родину. Сегодня эта тема важна для молодёжи, чтобы поговорить про общечеловеческие ценности, семейные ценности, в том числе, про то, что такое геройство, что такое воспитание, о том, что героями становятся. Конечно, сердце героя дано от рождения, но им нужно стать. Это не силы, которые передаются с помощью волшебной пилюли, это путь становления. Ему приходилось уже с юности делать серьёзный и взрослый выбор: защищать, заступаться, иногда проигрывать, но не бояться, не сдаваться и идти вперёд», – отметил режиссёр Алексей Свиридов.

По его словам, молодёжи важно опираться на серьёзные фундаментальные ценности и делать правильный выбор, понимать, что такое Родина, Отечество, семья и быть ответственным за ближних. «С помощью этого фильма мы сегодня поговорим с ребятами, что их волнует, что у них откликнется. Очень важно, что сегодня может воспринять сердце молодого человека», – заключил он.

О своих впечатлениях от фильма также рассказала ученица 11-го класса псковской гимназии № 29 Анастасия Самойлова. «Фильм получился очень трогательным и я действительно им прониклась. Он заставляет задуматься о том, в какое время мы сейчас живём и порой не думаем о том, как ребятам приходится на передовой, как они жертвуют своей жизнью для того, чтобы защитить нашу Родину», – отметила она.

Школьница также добавила, что такие фильмы очень важно показывать молодёжи и напоминать о подвиге наших героев.

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