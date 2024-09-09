Псковичи выиграли всероссийский турнир «Кожаный мяч»
Псковичи, воспитанники спортшколы по футболу «Стрела» 2010 года рождения под руководством Сергея Коркунова стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч», который прошёл Нижегородской области с 3 по 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковской спортшколы.
В решающем матче турнира псковичи обыграли команду «Империя – СШ №1» из Новочебоксарска» со счётом 1:0.
В индивидуальных номинациях Ивана Бабинского признали лучшим игроком турнира, Макара Александрова – лучшим полузащитником, а Дмитрия Позднякова – лучшим игроком команды.
Благодаря победе «Стрела» завоевала путёвку на суперфинал «Кожаного мяча», который пройдёт в Смоленске с 20 по 24 октября.
Недавно подопечные Сергея Коркунова стали бронзовыми призёрами первенства Северо-Западного федерального округа.
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