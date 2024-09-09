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«Луки-Энергия» не проигрывает в седьмом матче подряд

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью – 1:1 в гостевом матче 22-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

«Луки-Энергия» не проигрывают в седьмом матче подряд. Фото: Елена Костюкович

Счёт в матче на 66-й минуте открыл игрок гостей Александр Лукин, но уже через три минуты москвичи усилиями псковича Арсения Ягодкина сравняли счёт.

После проведённого матча великолучане остались на 13-м месте в турнирной таблице. Для подопечных Сергея Осадчука это уже седьмой матч без поражений во всех турнирах.

Напомним, что соперником «Луки-Энергии» в четвёртом раунде Кубка России станет команда Первой лиги калининградская «Балтика».

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