Пользователи Google в России не могут создать новую учётную запись с российским номером телефона
Регистрация пользователей Google по номеру телефона из РФ перестала работать. Об этом пишет «Коммерсантъ».
При попытке создать аккаунт Google с российским номером мобильного телефона (с кодом +7) выдаётся ошибка («Этот номер нельзя использовать для подтверждения») вне зависимости от оператора. Зарегистрировать новый аккаунт Google без подтверждения номера телефона невозможно.
При этом в справке Google не сообщается о каких-либо ограничениях регистрации. Проблема проявляется как при подключении из России, так и при использовании VPN.
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