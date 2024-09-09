Пользователи Google в России не могут создать новую учётную запись с российским номером телефона

20:45, 09 сентября 2024, ПАИ

Регистрация пользователей Google по номеру телефона из РФ перестала работать. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При попытке создать аккаунт Google с российским номером мобильного телефона (с кодом +7) выдаётся ошибка («Этот номер нельзя использовать для подтверждения») вне зависимости от оператора. Зарегистрировать новый аккаунт Google без подтверждения номера телефона невозможно.

При этом в справке Google не сообщается о каких-либо ограничениях регистрации. Проблема проявляется как при подключении из России, так и при использовании VPN.