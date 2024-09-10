Самолёт из Москвы в Псков вылетел с задержкой почти на три часа
Самолёт из Москвы в Псков вылетел в 10:50, сообщается на онлайн-табло аэропорта Внуково.
Задержка рейса составила 2 часа 50 минут. Изначально вылет должен был состояться в 8:00.
Напомним, что в аэропорту сообщили, что с 1:30 по московскому времени не принимают и не отправляют воздушные суда.
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