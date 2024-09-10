Вылет самолёта из Москвы в Псков задержан до 9:00

07:53, 10 сентября 2024, ПАИ

Аэропорт Внуково сообщил, что с 1:30 по московскому времени не принимает и не отправляет воздушные суда. На данный момент вылет самолета из Москвы в Псков задержан до 9:00, хотя по расписанию он должен был вылететь в восемь утра.

Росавиация сообщила, что «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов Московского региона – Внуково, Домодедово и Жуковский – были введены временные ограничения».

Ранее сообщалось, что летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6 % по сравнению с показателями прошлого года.

За три летних месяца общий пассажиропоток аэропорта «Псков» составил 44 151 человек. Самыми востребованными направлениями стали Сочи, Калининград и Минеральные Воды. В связи с возросшим спросом 1 апреля добавлен дополнительный рейс на Москву. Рейсы в столицу осуществляются ежедневно утром и вечером.