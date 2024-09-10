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Общество

В Псковской области необходимо разработать концепцию собственного позиционирования региона – эксперт

О необходимости разработки чёткой концепции собственного позиционирования Псковской области заявила руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова на круглом столе в рамках Недели креативной экономики.

В Псковской области необходимо разработать концепцию собственного позиционирования региона. Фото здесь и далее: ПАИ

«Везде на каждом мероприятии федерального уровня, кто бы ни выступал от имени региона, у каждого из выступающих есть чёткое позиционирование своего региона. Не так, как кто-то индивидуально, по-своему это видит и чувствует, а чёткое понятие, в целом региональное. Когда есть чёткое и понятное позиционирование, тогда уже и наши предприниматели, в том числе и в креативных индустриях, зная и понимая концепцию своего региона, смогут сделать свой продукт под это позиционирование. У нас проводится много интересного, самобытного, особенно в этом летнем сезоне, но пока что того, с чем конкретно ассоциируется регион, как будто бы нет. По крайней мере, это не траслируется как выбранное регионом позиционирование», – сказала она.

Один из шагов в креативном продвижении региона стало определение опорной организации, курирующей развитие креативных индустрий в Псковской области. Ею стал центр «Мой бизнес». «В этом году появились региональные стандарты развития креативной экономики, проект курирует Агентство стратегических инициатив. На уровне государства было определено, что с этого года начинается история формирования чёткой структуры в развитии креативных индустрий в регионах. Мы для себя уже несколько лет назад определили это направление, понимали, что с ним необходимо работать. И этот инструмент, который появляется сегодня [региональный стандарт развития креативных индустрий. – Ред. ПАИ], в рамках которого мы работаем в одной связке с органами власти, с инфраструктурой поддержки, с предпринимателями, с сообществами, как мне кажется, должен быть эффективным и рабочим», – сказала Анастасия Иванова.

Ещё одним направлением развития креативных индустрий в регионе эксперт назвала взаимодействие с сообществами. В частности, в 2024 году в рамках форума добавились новые направления.

«Чтобы понимать, как развивается креативная индустрия, с представителями этих направлений нужно разговаривать, вытащить их, дать им возможность о себе заявить. В этом году мы решили попробовать поднять ещё несколько сообществ и выбрали сферу фотографии и моды. Фотография всегда интересна как творческая деятельность, особенно для молодёжи. Но вот фотографов как сообщество мы не видим в поле своей деятельности, не понимаем, чего они хотят, какие у них запросы, проблемы. Хотя это тот же бизнес. Если мы посмотрим на такие сферы, как музыка и мода, то также увидим, что сегодня многие ребята хотят этим заниматься. Нам хочется, чтобы эти ребята посмотрели на свою деятельность не как на хобби, а как на предпринимательство, увидели успешные примеры и опыт коллег из других регионов. Поэтому мы решили более внимательно посмотреть в этом году именно на эти отрасли креативной экономики», – подчеркнула Анастасия Иванова.

Организатор мероприятия – центр «Мой бизнес. Псковская область».

Материал создан в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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