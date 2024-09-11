Псковская пара пять месяцев обворовывала цветочный магазин и предстала перед судом

13:13, 11 сентября 2024, ПАИ

Двух молодых псковичей признали виновными в совершении кражи. Они украли с терминала цветочного магазина в Пскове почти 100 тысяч рублей, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Следствие установило, что молодой человек и его девушка оформляли возвраты с терминала цветочного магазина по чекам клиентов на собственные карты. Доступ к терминалу был у девушки, которая работала продавцом в магазине. За пять месяцев они оформили возвратов почти на 100 тысяч рублей.

Молодые люди признали вину, частично вернули деньги и согласились полностью погасить иск. Суд назначил наказание в виде лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу пока не вступил.