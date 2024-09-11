Конкурс «Ветеранское подворье» в Псковской области станет международным
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» в Псковской области станет международным. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Задачу поднять уровень конкурса поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пояснил он. В следующем году планируется, что в конкурсе примут участие представители Белоруссии. «Поэтому, поверьте, мы будем на более высоком уровне, а значит задачу Михаила Юрьевича выполним однозначно», – сказал Николай Груздов.
В том числе, он поблагодарил всех участников конкурса за проявленный интерес к мероприятию.
Всего в смотре-конкурсе в этом году приняли участие 40 человек из 24 районов и округов. Он проводится с 2012 года. В нём принимают участие пенсионеры, ветераны войны и труда и их семьи.
Ранее сообщалось, что участников на торжественном открытии поприветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
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