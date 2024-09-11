Конкурс «Ветеранское подворье» в Псковской области станет международным

14:59, 11 сентября 2024, ПАИ

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2024» в Псковской области станет международным. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



































Задачу поднять уровень конкурса поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пояснил он. В следующем году планируется, что в конкурсе примут участие представители Белоруссии. «Поэтому, поверьте, мы будем на более высоком уровне, а значит задачу Михаила Юрьевича выполним однозначно», – сказал Николай Груздов.

В том числе, он поблагодарил всех участников конкурса за проявленный интерес к мероприятию.

Всего в смотре-конкурсе в этом году приняли участие 40 человек из 24 районов и округов. Он проводится с 2012 года. В нём принимают участие пенсионеры, ветераны войны и труда и их семьи.

Ранее сообщалось, что участников на торжественном открытии поприветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.