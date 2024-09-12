Директор Госархива Псковской области: Дополнительные выплаты педагогам – оценка их вклада в подготовку ребят

10:50, 12 сентября 2024, ПАИ

Член Общественной палаты РФ, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова прокомментировала инициативу губернатора региона Михаила Ведерникова о дополнительных выплатах педагогам по 50 тысяч рублей за подготовку стобалльников.

«Думаю, что предложенная губернатором Псковской области дополнительная мера поддержки учителей будет значительна для них не только с финансовой точки зрения, а больше как оценка их вклада в подготовку ребят», – отметила Исакова.

По ее мнению, победить на всероссийских олимпиадах без дополнительной подготовки «практически невозможно». «Кто как не учитель знает, какие знания и умения надо «подтянуть». Очень важна и психологическая подготовка к олимпиадам и особенно ЕГЭ – всё это ложится на плечи учителей», – добавила спикер.