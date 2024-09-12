С Днём памяти князя Александра Невского поздравил псковичей Борис Елкин

11:08, 12 сентября 2024, ПАИ

С Днём памяти святого князя Александра Невского поздравил псковичей глава города Борис Елкин.

«С его именем неразрывно связана история нашего города. Именно Невский с дружиной освободил в 1242 году осаждённый немецкими рыцарями Псков и одержал победу в Ледовом побоище. В честь этого значимого события на стене Псковского кремля установлена композиция «Щит и меч», – отметил Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Именем доблестного воина и мудрого правителя названо множество объектов в Пскове: улица на Запсковье и прилегающий сквер, а также мост через реку Великую. Во имя святого князя в начале XX века был возведён воинский храм для 96-го Омского полка. Сегодня здесь отмечают престольный праздник, подчеркнул глава города.

«Сердечно поздравляю псковичей с этим днём и желаю, чтобы дух князя сопровождал нас во всех начинаниях, а его путь добра, справедливости и патриотизма служил нам надёжным ориентиром в жизни», – заключил Борис Елкин.