Псковская практика социальной реабилитации и абилитации признана лучшей в России

12:18, 12 сентября 2024, ПАИ

Директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца Вячеслав Сукманов стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Он занял второе место в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Чествование победителей конкурса прошло на площадке Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) в университете «Сириус» в Сочи. Диплом призера Вячеславу Сукманову на торжественной церемонии вручили министр труда Антон Котяков и заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила значимость того, что на федеральном уровне дана столь высокая оценка наработкам Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца по социальной реабилитации и абилитации: «Большая работа проведена в регионе для создания эффективной системы социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями и интеграции их в общественно-производственную деятельность. Но на достигнутом не останавливаемся и продолжаем развивать проекты в этой сфере».

Напомним, в мероприятиях ВНОТ принимает участие делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой.