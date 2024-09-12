Фальшивые рубли обнаружили в Пскове
Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поддельную банкноту нашли вечером 11 сентября в кассе инкассации. По предварительной информации, туда она поступила вместе с торговой выручкой алкогольного магазина посёлка Красногородск. Банкнота была изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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