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Депутат Елена Даньшова – о новой мере поддержки педагогов: Подготовка стобалльника – колоссальный труд

Педагогам Псковской области, подготовившим победителей и призёров всероссийских олимпиад школьников и стобалльников по ЕГЭ, предложено выплачивать премию 50 тысяч рублей – соответствующий законопроект внёс в областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Елена Даньшова. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициативу главы региона прокомментировала заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов, директор великолукской школы № 12 Елена Даньшова.

«Очень правильная мера в плане не только морального, но и материального стимулирования педагогов. Сейчас очень остро стоит кадровый вопрос в нашей системе образования, и премирование учителя за высокие результаты, возможно, позволит удержать кадры в школе. Чего греха таить: кто-то уходит, уходят на пенсию хорошие, талантливые учителя», – высказалась педагог.

По мнению Елены Даньшовой, поддержка педагогов отразится и на мотивации учеников: «Одарённых детей, звёздочек, нужно видеть, выявлять. И их тоже нужно стимулировать участвовать в олимпиадах и добиваться высоких результатов при сдаче ЕГЭ. А подготовить стобалльника – это колоссальный труд. Я как учитель истории знаю, что это такое».

Региональный парламент рассмотрит проект закона на сентябрьской сессии. В случае принятия правовая норма о премировании педагогов за высокие достижения учеников распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Это позволит уже в этом году выплатить премии 43 школьным учителям.

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