Канализацию подводят под общественный туалет на улице Пушкина в Пскове
Коммуникации и канализацию подводят под общественный туалет на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
На время работ строение туалета передвинули чуть дальше.
Напомним, что общественный туалет был установлен на улице Пушкина напротив Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина, но не работал из-за неподведённых коммуникаций.
Ранее сообщалось, что бесплатный общественный туалет откроется в здании бывшего «Октября» в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 сентября 2024
Грязь, бомжи, вонь и куча насекомых – псковский чемпион мира по зимнему плаванию поделился первыми впечатлениями от Филиппин
12 сентября 2024
Депутат Елена Даньшова – о новой мере поддержки педагогов: Подготовка стобалльника – колоссальный труд