Канализацию подводят под общественный туалет на улице Пушкина в Пскове

15:56, 12 сентября 2024, ПАИ

Коммуникации и канализацию подводят под общественный туалет на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

На время работ строение туалета передвинули чуть дальше.

Напомним, что общественный туалет был установлен на улице Пушкина напротив Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина, но не работал из-за неподведённых коммуникаций.

Ранее сообщалось, что бесплатный общественный туалет откроется в здании бывшего «Октября» в Пскове.