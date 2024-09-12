Фонд «Защитники Отечества» и судебные приставы оказали оперативную помощь пяти псковичам
Пять человек оперативно решили вопросы в рамках Общероссийского дня приёма граждан, прошедшего в филиале фонда «Защитники Отечества» в четверг, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда.
Начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, майор внутренней службы Оксана Микитяк провела консультации членам семей участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».
Для помощи обратились 12 жителей города Пскова, Псковского, Палкинского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов. Приём продлился три часа.
Пять человек решили свои вопросы в ходе консультации. Помощь ещё двоим Оксана Микитяк обеспечит с помощью своих коллег из других регионов. Остальные вопросы будут решены в ближайшее время.
По сообщению филиала, местные жители обращались с вопросами снятия ареста со счетов, приостановления исполнительного производства. Кроме того, действующий участник СВО отправил бывшую жену с вопросом, почему с него ещё не удерживают алименты, ведь он хочет участвовать в содержании своего ребёнка.
Филиал фонда предоставляет возможность получения бесплатной юридической помощи членам семей участников СВО и семьям погибших бойцов.
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Фонд «Защитники Отечества» и судебные приставы оказали оперативную помощь пяти псковичам
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