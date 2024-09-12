Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фонд «Защитники Отечества» и судебные приставы оказали оперативную помощь пяти псковичам

Пять человек оперативно решили вопросы в рамках Общероссийского дня приёма граждан, прошедшего в филиале фонда «Защитники Отечества» в четверг, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в псковском филиале фонда.

Начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, майор внутренней службы Оксана Микитяк провела консультации членам семей участников специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Для помощи обратились 12 жителей города Пскова, Псковского, Палкинского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов. Приём продлился три часа.

Пять человек решили свои вопросы в ходе консультации. Помощь ещё двоим Оксана Микитяк обеспечит с помощью своих коллег из других регионов. Остальные вопросы будут решены в ближайшее время.

Фото предоставлено Псковским филиалом фонда «Защитники Отечества»

По сообщению филиала, местные жители обращались с вопросами снятия ареста со счетов, приостановления исполнительного производства. Кроме того, действующий участник СВО отправил бывшую жену с вопросом, почему с него ещё не удерживают алименты, ведь он хочет участвовать в содержании своего ребёнка.

Филиал фонда предоставляет возможность получения бесплатной юридической помощи членам семей участников СВО и семьям погибших бойцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове стал призёром всероссийского конкурса
12 сентября 2024

Псковская область стала одним из лидеров по числу инициатив в международной волонтёрской премии
12 сентября 2024

Фонд «Защитники Отечества» и судебные приставы оказали оперативную помощь пяти псковичам
12 сентября 2024

Древнюю апсиду с псковским бегунцом экспонируют для посетителей Псково-Печерского монастыря
12 сентября 2024

Грязь, бомжи, вонь и куча насекомых – псковский чемпион мира по зимнему плаванию поделился первыми впечатлениями от Филиппин
12 сентября 2024

Псковские газовики усовершенствовали знания в техобслуживании котлов
12 сентября 2024

Автобусная остановка на улице Яна Райниса в Пскове переезжает на новое место
12 сентября 2024

Председатель Псковского областного суда участвует в конференции в Новгороде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...