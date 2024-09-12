Стали известны подробности тройного ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Причиной ДТП, в результате которого в Пскове столкнулись три автомобиля, могло стать пьяное вождение одного из участников дорожного движения. ДТП произошло у дома № 87 на улице Коммунальной сегодня, 12 сентября. Подробности происшествия сообщаются в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, женщина-водитель, управлявшая автомобилем Ford, который протаранил ехавшие впереди автомобили, была пьяна.
На данный момент сотрудники ГАИ проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте.
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