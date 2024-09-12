Стали известны подробности тройного ДТП на улице Коммунальной в Пскове

18:52, 12 сентября 2024, ПАИ

Причиной ДТП, в результате которого в Пскове столкнулись три автомобиля, могло стать пьяное вождение одного из участников дорожного движения. ДТП произошло у дома № 87 на улице Коммунальной сегодня, 12 сентября. Подробности происшествия сообщаются в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, женщина-водитель, управлявшая автомобилем Ford, который протаранил ехавшие впереди автомобили, была пьяна.

На данный момент сотрудники ГАИ проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте.