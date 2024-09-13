Военкор Евгений Поддубный выписан после ранения

09:22, 13 сентября 2024, ПАИ

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского, пишет РИА Новости.

Напомним, журналист пострадал при атаке ВСУ в Курской области 7 августа. Некоторые СМИ писали о том, что военкор погиб. Но через несколько часов эту информацию опровергли. В Сети также появилось видео первых минут после атаки дронов на автомобиль журналиста и его спасения.

Для лечения Евгения Поддубного с ожогами и травмой головы доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве.