Сколько можно выпивать кофе в день: рекомендации врача
Здоровый человек может выпивать до пяти чашек кофе в день без сахара, сливок и молока, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
Кофе в чистом виде помогает снизить уровень холестерина в крови и вероятность возникновения некоторых видов рака, считает специалист.
Ранее онколог рассказал, какой кофе может привести к развитию раковых заболеваний.
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