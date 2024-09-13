Сколько можно выпивать кофе в день: рекомендации врача

10:09, 13 сентября 2024, ПАИ

Здоровый человек может выпивать до пяти чашек кофе в день без сахара, сливок и молока, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.

Кофе в чистом виде помогает снизить уровень холестерина в крови и вероятность возникновения некоторых видов рака, считает специалист.

Ранее онколог рассказал, какой кофе может привести к развитию раковых заболеваний.