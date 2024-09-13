Малышей-зверят запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике
Детёныши диких зверей попали в фотоловушки в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.
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Фото: Пресс-служба Полистовского заповедника
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Фото: Пресс-служба Полистовского заповедника
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Фото: Пресс-служба Полистовского заповедника
«Прекрасные кадры малышей-зверят запечатлели наши фотоловушки этим летом», – написали в пресс-службе.
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