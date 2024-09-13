Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове наградили в честь 25-летия учреждения

Праздничное мероприятие по случаю 25-летия производственно-интеграционных мастерских для инвалидов проходит в Пскове в пятницу, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Работников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове наградили в честь 25-летия учреждения. Фото здесь и далее: Андрей Степанов

Присутствующих поприветствовала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«За все прошедшие годы уже накоплен огромный опыт, создан имидж уникального для России социального учреждения для трудовой и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. Коллектив учреждения, конечно, является высокопрофессиональным. Я их благодарю за такое отважное служение нашим людям, за их чуткость, любовь и неравнодушие. От всей души я вас поздравляю с этим праздником, желаю всего самого хорошего, наилучшего и, конечно же, самых творческих и интересных идей», – отметила она.

Кроме того, Ольга Тимофеева вручила сотрудникам учреждения благодарности правительства региона.

Также к гостям обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Нельзя переоценить то, что 25 лет назад у нас открылись такие мастерские. И в принципе, на протяжении всего этого срока вы являетесь флагманом во всей Российской Федерации. У вас учатся, к вам приезжают, у вас перенимают опыт. Вы большие молодцы», – подчеркнул он.

В том числе участников мероприятия поприветствовал директор учреждения Вячеслав Сукманов.

«Дорогие друзья, я, когда готовил праздничную речь, посчитал правильным начать её с новости. Я вчера вернулся из командировки с дипломом финалиста Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. И я с гордостью вчера представлял наше учреждение, получал награду из рук министра труда и социальной защиты. И хочу сказать вам, что это наша общая награда. Я поздравляю нас с таким высоким признанием, пожалуй, высшим в нашей сфере», – подчеркнул он.

На мероприятии также заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева вручила директору мастерских сертификат на 100 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 сентября 2024

Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков
13 сентября 2024

Строгий контроль: как готовятся к рейсу водители и автобусы «Псковпассажиравтотранса»
13 сентября 2024

Ряд собраний жителей пройдёт в Пскове в рамках конкурса инициативных проектов
13 сентября 2024

Псковский детский фонд помог подготовиться к учебному году рекордному количеству школьников
13 сентября 2024

О приемлемых дозах алкоголя в неделю рассказал нарколог из Пскова
13 сентября 2024

Помидоры выросли на мосту в центре Опочки
13 сентября 2024

Нарколог из Пскова: Алкозависимость не передаётся по наследству
13 сентября 2024

В Псковской области сокращается потребление алкоголя

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...