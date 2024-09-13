Работников производственно-интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове наградили в честь 25-летия учреждения

12:21, 13 сентября 2024, ПАИ

Праздничное мероприятие по случаю 25-летия производственно-интеграционных мастерских для инвалидов проходит в Пскове в пятницу, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Присутствующих поприветствовала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

«За все прошедшие годы уже накоплен огромный опыт, создан имидж уникального для России социального учреждения для трудовой и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями. Коллектив учреждения, конечно, является высокопрофессиональным. Я их благодарю за такое отважное служение нашим людям, за их чуткость, любовь и неравнодушие. От всей души я вас поздравляю с этим праздником, желаю всего самого хорошего, наилучшего и, конечно же, самых творческих и интересных идей», – отметила она.

Кроме того, Ольга Тимофеева вручила сотрудникам учреждения благодарности правительства региона.

Также к гостям обратился заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Нельзя переоценить то, что 25 лет назад у нас открылись такие мастерские. И в принципе, на протяжении всего этого срока вы являетесь флагманом во всей Российской Федерации. У вас учатся, к вам приезжают, у вас перенимают опыт. Вы большие молодцы», – подчеркнул он.

В том числе участников мероприятия поприветствовал директор учреждения Вячеслав Сукманов.

«Дорогие друзья, я, когда готовил праздничную речь, посчитал правильным начать её с новости. Я вчера вернулся из командировки с дипломом финалиста Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. И я с гордостью вчера представлял наше учреждение, получал награду из рук министра труда и социальной защиты. И хочу сказать вам, что это наша общая награда. Я поздравляю нас с таким высоким признанием, пожалуй, высшим в нашей сфере», – подчеркнул он.

На мероприятии также заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Николаева вручила директору мастерских сертификат на 100 тысяч рублей.