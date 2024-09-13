В опасных суши из великолукского бара обнаружили сальмонеллу
В продукции суши-бара в Великих Луках, из-за которой отравились 14 человек, обнаружили опасные бактерии, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
«По поступившим экстренным извещениям об инфекционном заболевании специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на предприятие общественного питания, были отобраны пробы готовой и сырой продукции, взяты анализы у персонала кафе. Возбудитель инфекционного заболевания – сальмонелла – был выделен из продуктов питания», – пояснили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, материалы эпидемиологического расследования направлены в Следственный комитет.
Напомним также, что суд приостановил работу суши-бара на 20 суток.
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