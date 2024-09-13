В опасных суши из великолукского бара обнаружили сальмонеллу

12:26, 13 сентября 2024, ПАИ

В продукции суши-бара в Великих Луках, из-за которой отравились 14 человек, обнаружили опасные бактерии, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«По поступившим экстренным извещениям об инфекционном заболевании специалисты Управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на предприятие общественного питания, были отобраны пробы готовой и сырой продукции, взяты анализы у персонала кафе. Возбудитель инфекционного заболевания – сальмонелла – был выделен из продуктов питания», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, материалы эпидемиологического расследования направлены в Следственный комитет.

Напомним также, что суд приостановил работу суши-бара на 20 суток.