В Псковской области впервые присвоили почётное звание заслуженного работника лесного хозяйства

13:39, 13 сентября 2024, ПАИ

Награждение лучших работников лесной отрасли прошло в Пскове сегодня, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это непростая работа, которая требует глубоких знаний и профессионализма. Благодаря вашему труду было восстановлено почти 30 тысяч гектаров леса. Кроме того, в прошлом году лесовосстановительные работы были проведены на семи тысячах гектаров. Также по подсчётам вы высадили в прошлом году около 15 миллионов саженцев», – отметил губернатор Михаил Ведерников.

Также сотрудники лесной отрасли каждый год реализовывают национальные проекты и выполняют поставленные планы, уточнил он.

«Техническое обеспечение и мастерство противопожарного лесного центра позволяют ликвидировать возгорание в первые сутки. В прошлом году по оперативности Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов страны. Кроме того, за последние пять лет в рамках нацпроекта было приобретено 88 единиц спецтехники и 616 единиц различного оборудования», – сказал глава региона.

Также в том году около 100 млн рублей было направлено на закупку техники. Благодаря поддержке к концу года будет достигнута 100% оснащённость техникой, добавил Михаил Ведерников.

«Уверен, что и дальше вы будете работать также оперативно, чтобы защитить лес от огня. Благодарю за ваш профессионализм, преданность делу, самоотдачу и стремление улучшить вашу работу», – заключил губернатор.

В рамках мероприятия лучшим работникам лесного хозяйства вручили благодарственные письма правительства Псковской области, почётные грамоты губернатора, почётные грамоты Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» присвоили руководителю Псковского лесничества Александру Гаврилову. Эту награду в регионе вручили впервые. «Я хочу выразить огромную благодарность от всех работников лесной отрасли за утверждение звания заслуженного работника леса Псковской области. Мне первому вручили эту награду, и я хочу поблагодарить за такое доверие ко мне», – сказал он.

Также нагрудный знак отличия Федерального агентства лесного хозяйства «Почётный работник лесного хозяйства» глава региона вручил мастеру леса Карамышевского участкового лесничества Вячеславу Курчанову.

Всего наградили около 30 человек.