В Псковской области впервые присвоили почётное звание заслуженного работника лесного хозяйства
Награждение лучших работников лесной отрасли прошло в Пскове сегодня, 13 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
«Это непростая работа, которая требует глубоких знаний и профессионализма. Благодаря вашему труду было восстановлено почти 30 тысяч гектаров леса. Кроме того, в прошлом году лесовосстановительные работы были проведены на семи тысячах гектаров. Также по подсчётам вы высадили в прошлом году около 15 миллионов саженцев», – отметил губернатор Михаил Ведерников.
Также сотрудники лесной отрасли каждый год реализовывают национальные проекты и выполняют поставленные планы, уточнил он.
«Техническое обеспечение и мастерство противопожарного лесного центра позволяют ликвидировать возгорание в первые сутки. В прошлом году по оперативности Псковская область вошла в пятёрку лучших регионов страны. Кроме того, за последние пять лет в рамках нацпроекта было приобретено 88 единиц спецтехники и 616 единиц различного оборудования», – сказал глава региона.
Также в том году около 100 млн рублей было направлено на закупку техники. Благодаря поддержке к концу года будет достигнута 100% оснащённость техникой, добавил Михаил Ведерников.
«Уверен, что и дальше вы будете работать также оперативно, чтобы защитить лес от огня. Благодарю за ваш профессионализм, преданность делу, самоотдачу и стремление улучшить вашу работу», – заключил губернатор.
В рамках мероприятия лучшим работникам лесного хозяйства вручили благодарственные письма правительства Псковской области, почётные грамоты губернатора, почётные грамоты Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.
Кроме того, почётное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» присвоили руководителю Псковского лесничества Александру Гаврилову. Эту награду в регионе вручили впервые. «Я хочу выразить огромную благодарность от всех работников лесной отрасли за утверждение звания заслуженного работника леса Псковской области. Мне первому вручили эту награду, и я хочу поблагодарить за такое доверие ко мне», – сказал он.
Также нагрудный знак отличия Федерального агентства лесного хозяйства «Почётный работник лесного хозяйства» глава региона вручил мастеру леса Карамышевского участкового лесничества Вячеславу Курчанову.
Всего наградили около 30 человек.
Около 20% абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» используют электронные «Личные кабинеты» для передачи показаний счётчиков
Строгий контроль: как готовятся к рейсу водители и автобусы «Псковпассажиравтотранса»
Псковский детский фонд помог подготовиться к учебному году рекордному количеству школьников